Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Fußgängerin bei Verkehrsunfall in Stockum von rückwärts-fahrendem Kleinbus erfasst und schwerverletzt

Werne (ots)

Am Freitag ( 12.07.2019 ) kam es gegen 10:00 Uhr auf der Werner Straße in Stockum zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 78 jährige Fußgängerin aus Werne schwer verletzt wurde. Ein 36 jähriger Mann aus Münster fuhr mit einem Ford Kleinbus rückwärts von einem Firmen-Gelände auf die Werner Straße und übersah dabei die auf dem Gehweg gehende Fußgängerin. Diese erlitt durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen und musste durch Notarzt und Rettungsdienst vor Ort versorgt und ins Krankenhaus gebracht werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Werner Straße in dem Bereich bis gegen 10:50 Uhr gesperrt.

