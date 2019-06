Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Birkenallee

Schwarzer BMW nach Unfallflucht gesucht

Coesfeld (ots)

Im Zusammenhang mit einem Unfall, bei dem eine Mofafahrerin zu Fall kam, sucht die Polizei nach einem schwarzen BMW aus dem Kreis Recklinghausen. Eine 56-jährige Olfenerin befuhr mit ihrem Mofa am Dienstag (25.06.19) gegen 08.15 Uhr die Birkenallee in Olfen stadtauswärts. Ein schwarzer BMW näherte sich über die Lindenstraße dem Kreuzungsbereich. Hier hielt das Auto kurz an und fuhr anschließend plötzlich los. Es kam zum Zusammenstoß. Die Mofafahrerin kam zu Fall. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Der BMW-Fahrer flüchtete von der Unfallstelle ohne sich um die verunfallte Mofafahrerin zu kümmern. Er wird als ca. 30-35 Jahre alt mit einem 3-Tage- bzw. Vollbart beschrieben. Vermutlich handelt es sich um einen BMW der 1-er Reihe und das Auto dürfte im vorderen Bereich der Beifahrerseite beschädigt sein. Personen, die nähere Angaben zum Fahrzeug oder zum Fahrer machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

