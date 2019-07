Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in Firmengebäude

Alsenz (Donnersbergkreis) (ots)

Im Zeitraum vom 19. bis 22.07.2019 drangen unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Fensters in das Gebäude einer Firma in der Industriestraße ein. Zuvor hatten sie erfolglos versucht, durch Aufhebeln einer Nebeneingangstür sowie eines Kellerfensters in die Räumlichkeiten einzudringen. In einem Büroraum öffneten sie einen Standtresor, fanden darin jedoch lediglich einen geringen Bargeldbetrag. Weiterhin entwendeten sie drei Handmaschinen sowie einen Rechner.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0.

