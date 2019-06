Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrradfahrer stoßen zusammen

Kaiserslautern (ots)

So stellten sich die Radfahrer ihre Tour am Dienstagnachmittag bestimmt nicht vor: Ein 15-jähriger Mountainbiker befuhr zusammen mit einem Freund die Rummelstraße und wollte dort in die Eisenbahnstraße einfahren. Hierbei übersah er allerdings eine 26-Jährige, die ebenfalls mit dem Rad unterwegs war, und prallte mit ihr zusammen. Die junge Frau wurde hierbei leicht an der Schläfe verletzt, außerdem ging ihre Brille zu Bruch. Auch ihr Fahrrad wurde beim Zusammenstoß in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf circa 150 Euro. |slc

