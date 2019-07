Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Auffahrunfall fordert eine Schwerverletzte

Kempen: (ots)

Mit schweren Verletzungen musste eine 30-jährige Autofahrerin aus Straelen nach einem Auffahrunfall ins Krankenhaus gebracht werden. Nach bisherigem Erkenntnisstand der Polizei fuhr die Frau am Dienstag um 08:10 Uhr auf der Hülser Straße in Kempen. Sie übersah, dass eine vorausfahrende 17-jährige Kempenerin an der roten Ampel gestoppt hatte und fuhr auf deren Pkw auf. Dadurch wurde das Fahrzeug der Kempenerin zur Seite geschoben und das der Straelenerin schleuderte weiter in den Kreuzungsbereich hinein, wo es mit dem entgegenkommenden Auto eines 33-jährigen Pulheimers koillidierte./ah (772)

