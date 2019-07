Polizei Bremen

POL-HB: Nr. 0477 --Jugendliches Trio greift 45-Jährigen an--

Bremen (ots)

(26.07.2019)

Am frühen Mittwochabend griffen drei Jugendliche in Bremen-Blumenthal einen 45 Jahre alten Bremer an. Zeugen hielten das Trio bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Der 45-Jährige hielt sich gegen 17:35 Uhr im Bereich der Haltestelle in der Landrat-Christians-Straße auf, als drei Jugendliche auf ihn zukamen. Das Trio beleidigte den Bremer und mindestens zwei von ihnen schlugen mit Fäusten auf ihn ein. Der Mann stürzte daraufhin zu Boden. Dort wurde er weiter mit Tritten gegen den Oberkörper traktiert. Einer der Angreifer soll die Tat indes mit einem Handy gefilmt haben. Passanten, die auf den Übergriff aufmerksam wurden, eilten herbei und zogen die Jugendlichen von dem Bremer weg. Hiernach verständigten sie die Polizei. Der 45-Jährige erlitt durch die Attacke Verletzungen. Er wurde in ein Klinikum gebracht. Die Jugendlichen, zwei 14 Jahre alte Jungen sowie ein 16-Jähriger, wurden den Erziehungsberechtigten übergeben.

Das Mobiltelefon wurde als Beweismittel sichergestellt. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

