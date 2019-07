Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Raubüberfall auf Tankstelle

Minden-Rodenbeck (ots)

Am 12.07.2019, 20:45 Uhr, wurde eine Tankstelle auf der Lübbecker Straße in Minden-Rodenbeck von einer 5-köpfigen Tätergruppe überfallen. Während zwei Täter draußen Schmiere standen, betraten die anderen drei den Verkaufsraum, bedrohten und bedrängten einen 24-jährigen Angestellten mit einem Schlagstock und einem Messer. Aus der Tageskasse wurden die kompletten Einnahmen geraubt. Nach Tatbegehung flüchteten sie zunächst in ein angrenzendes Wohngebiet und konnte von Polizeibeamten nach erfolgreichen Ermittlungen in einer Wohnung angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Die Tatverdächtigen sind im Alter zwischen 17 - 19 Jahren. Der Angestellte erlitt einen Schock. Die Ermittlungen dauern an.

