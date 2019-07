Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: PKW-Fahrerin wird bei Fahrerflucht verletzt

Bad Oeynhausen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen ist eine Frau aus Porta Westfalica verletzt worden. Der Fahrer eines beteiligten PKWs hatte sich ohne seinen Pflichten nachzukommen von der Unfallstelle entfernt. Daher bitten die Beamten um Zeugenhinweise.

Als die junge Frau in einem blauen Opel Adam gegen 7.40 Uhr die Straße "Alter Postweg" in westlicher Richtung befuhr, kam ihr in Höhe der Kreuzung Zur Bauernwiese / Auf der Hude ein silberner PKW entgegen, der sich mutmaßlich auf ihrer Fahrspur befand. Um einem Zusammenstoß zu entgehen, wich die Portanerin nach rechts aus und machte mit dem Opel eine Vollbremsung. Der Fahrer des beteiligten silbernen Fahrzeug hielt hingegen nicht an, sondern setzte seine Fahrt in Richtung der Auffahrt zur A30 fort. Bei dem Bremsmanöver zog sich die Fahrerin Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten sie ins Krankenhaus Bad Oeynhausen.

Hinweise zum beteiligten Fahrzeugführer bitte an die Ermittler des Verkehrskommissariats unter Telefon (05731) 2300.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell