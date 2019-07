Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0483 --Werkzeugdieb gefasst--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Obervieland, Hinterm Sielhof Zeit: 22.07.19 bis 25.07.2019

Einsatzkräfte der Polizei Bremen durchsuchten Ende vergangener Woche die Wohnung eines 38 Jahre alten Tatverdächtigen. Der Mann steht im Verdacht hochwertiges Werkzeug von einer Baustelle in Obervieland gestohlen zu haben. Überführt wurde der Bremer durch eine vom Eigentümer aufgestellte Überwachungskamera.

Am Dienstag stellte der 54 Jahre alte Eigentümer eines Rohbaus in der Straße Hinterm Sielhof bereits das Fehlen einiger Baugeräte fest. Daraufhin stellte er kurzerhand eine Überwachungskamera auf, die nicht lange auf ihren Einsatz warten musste. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam der Tatverdächtige zurück und entwendete abermals mehrere Werkzeuge. Der 54-Jährige zeigten den Polizisten die Videoaufnahmen, die den 38 Jahre alten polizeibekannten Mann sofort erkannten. Die Staatsanwaltschaft Bremen erwirkte beim Amtsgericht einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Bremers. Die Beamten fanden dabei eine Lautsprecherbox, die in der Nacht zu Dienstag aus dem Rohbau entwendet wurde. Der 38-Jährige räumt zwar ein, in beiden Nächten auf der Baustelle gewesen zu sein und die Lautsprecherbox gestohlen zu haben, dass Werkzeug habe er jedoch nicht entwendet.

Die Ermittlungen zu den noch fehlenden gestohlenen Gegenständen dauern an. Für die weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann vorübergehend mit zu einer Wache genommen.

Die Polizei warnt vor dem Ankauf von Ware unbekannter Herkunft oder sog. Schnäppchen, insbesondere auf Verkaufsportalen im Internet.

