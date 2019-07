Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Versuchter Einbruch in Zahnarztpraxis

Meppen (ots)

In der Zeit vom 27.07.2019, 20:00 Uhr bis zum 28.07.2019, 18:30 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in eine Zahnarztpraxis in der Schützenstraße einzubrechen. Dabei misslang es den Tätern eine Tür aufzuhebeln, so dass sie nicht in die Praxisräume gelangten.

Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

