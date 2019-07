Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Handtasche aus Auto entwendet

Gernsbach (ots)

Ein unbekannter Dieb machte sich am Sonntagabend, in der Zeit zwischen 18.50 Uhr und 19.00 Uhr an einem Smart zu schaffen. Als die Fahrerin zu ihrem in der Straße "Langer Weg" abgestellten Auto kam, war die kleine Seitenscheibe eingeschlagen und die im PKW befindliche weiße Handtasche entwendet. Die Eigentümerin hat nun einen Diebstahlschaden von rund 300 Euro sowie einen Sachschaden von etwa 500 Euro zu beklagen. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07225/9887-0 entgegengenommen.

/ph

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell