Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schwanau, A5 - Tierische Angelegenheit

Schwanau (ots)

Am Freitagmorgen teilten der Polizei mehrere Personen telefonisch mit, dass sich auf der Autobahn auf Höhe der Raststätte Mahlberg West zwei Hunde auf der Fahrbahn aufhalten würden. Die Polizei schickte daraufhin zwei Streifen um die tierischen Verkehrsteilnehmer wieder einzufangen. Nach einer kurzen Suchaktion konnten die Vierbeiner schließlich ein Kilometer weiter, an der Anschlussstelle Lahr von den Beamten gesichert werden, ehe sie an eine Mitarbeiterin des Tierheim Lahr unversehrt übergeben werden konnten. Zu einer konkreten Gefährdung von Verkehrsteilnehmern kam es nach derzeitigem Kenntnisstand nicht.

/gü

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell