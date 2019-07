Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

A5 - Kappel-Grafenhausen (ots)

Am Freitag gegen 19:10 Uhr kam es auf der A5 in Fahrtrichtung Karlsruhe zwischen den Anschlussstellen Rust und Ettenheim zu einem Auffahrunfall mit sechs beteiligten Pkw. Vermutlich aus Unachtsamkeit sind einzelne Fahrer auf vorausfahrende Autos aufgefahren und haben diese in der Folge auf davor befindliche Fahrzeuge geschoben. Dabei wurden zwei Pkw-Lenker, eine 21jährige Frau und ein 38jähriger Mann, schwer verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Eine weitere 23jährige Frau die in einem Auto mitfuhr wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 65.000 Euro. Wegen der Landung eines Rettungshubschraubers wurde die Fahrbahn kurzzeitig voll gesperrt, während der weiteren Unfallaufnahme und Räumung der Unfallstelle kam es wegen Teilsperrungen verschiedener Fahrstreifen zu weiteren Behinderungen. Das Verkehrskommissariat in Offenburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

