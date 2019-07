Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Fußgängerin leicht verletzt

Bühl (ots)

Die 56-Jahre alte Fahrerin eines VW Caddy erfasste am Freitagmorgen gegen 08:50 Uhr beim Abbiegen an der Einmündung Wiedigstraße in die Hauptstraße eine 48-jährige Fußgängerin, die hierbei leicht verletzt wurde. Unfallursächlich war mutmaßlich eine Fehleinschätzung der Verkehrssituation. Die Autofahrerin erwartet nunmehr eine entsprechende Anzeige. Ein Schaden am Auto entstand nicht. /ag

