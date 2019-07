Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Wolfach - Mehrere BMW aufgebrochen

Wolfach (ots)

In der Nacht von Donnerstag, 19:15 Uhr auf Freitag, 08:00 Uhr, wurden in Hausach, Hechtsberg, in einem Autohaus mehrere BMW aufgebrochen. Die bislang unbekannte Täterschaft gelangte nach dem Einschlagen des hinteren Dreiecksfensters jeweils in das Fahrzeug. Es wurden unterschiedlichste Fahrzeugteile an insgesamt fünf Fahrzeugen entwendet. Die Beamten der Kriminalpolizei Offenburg haben die Ermittlungen übernommen. Zeugenhinweise unter Telefon: 0781 21-2820. /ag

