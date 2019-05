Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrskontrolle

Mayen (ots)

Am Do., 23.05.2019 führte die Polizei Mayen in der Zeit von 10:30-11:45 Uhr in der Koblenzer Straße in Mayen eine Verkehrskontrolle und Geschwindigkeitsmessung durch.

In der kurzen Zeit kam es bei erlaubten 50 km/h zu 3 nennenswerten Geschwindigkeitsverstößen, wobei der Schnellste mit einer Geschwindigkeit von 75 km/h gemessen wurde. Darüber hinaus wurden 6 Fahrzeugführer festgestellt, die nicht angegurtet waren. Ein Verkehrsteilnehmer hatte die Pflicht missachtet, seine transportierte Ladung ordnungsgemäß zu sichern und einem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt, da der Pkw erhebliche technische Mängel aufwies.

