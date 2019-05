Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Geschwindigkeitskontrolle an der B 256

Thür (ots)

Am Do., 23.05.2019 führte die Polizei Koblenz in der Zeit von 06:45h bis 11:45h an der Bundesstraße 256 im Bereich der Ortslage Thür eine Geschwindigkeitsmessung durch. Bei einer Durchlaufzahl von 1045 Fahrzeugen und einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h kam es zu 28 Verwarnungen und 2 Ordnungswidrigkeitenanzeigen, welche mit Punkten behaftet sind.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell