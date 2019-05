Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Brand eines Blockhauses

Schalkenbach (ots)

In der Nacht zum Donnerstag wurde der Polizei Ahrweiler, gegen 01.20 Uhr, der Brand eines Blockhauses in Schalkenbach gemeldet. Die ersten Ermittlungen der Polizei ergaben, dass unbekannte Täter versucht hatten, mittels eines in Diesel oder Petroleum getränkten Lappens, ein an der Hauptstraße gelegenes Holzhaus anzuzünden. Der Brand wurde jedoch schon in einem frühen Stadium von einem Mann aus der Nachbarschaft bemerkt. Dieser konnte das Feuer mit einem Feuerlöscher löschen und Polizei und Feuerwehr verständigen. Bei der Absicherung des Brandortes stellte die Feuerwehr fest, dass die Veranda und die gesamte Front des Blockhauses mit Diesel oder Petroleum besprüht worden war. Das Haus wurde als Büro und Übernachtungsmöglichkeit genutzt. Zum Zeitpunkt des Brandes befand sich niemand im Haus. Die Polizei bitte um Zeugenhinweise unter der Tel. Nr. 02641/ 9740.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler, Gerd Vogt, Tel.

02641/974-211.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell