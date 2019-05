Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit Flucht

Polch (ots)

In der Zeit vom 21.05, 16:30h bis 22.05., 08:10h, parkte der Geschädigte seinen Pkw auf einem Firmengelände "Im Rotental" in Polch. Der Stellplatz des Pkw befand sich in unmittelbarer Fahrbahnnähe. Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte das geparkte Fahrzeug und es wurde sich seitens des Verursacher bisher nicht um die Schadensregulierung gekümmert.

