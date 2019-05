Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Einbruch in Schnellrestaurant in Mendig

Mendig (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag, den 20.05.2019 wurde in ein Schnellrestau-rant in der Ludwig-Erhard-Straße in Mendig eingebrochen. Die Täter sind hierbei brachial vorgegangen und haben größeren Sachschaden angerichtet. Die Tataus-führung dürfte lauten Krach verursacht haben.

Die Kriminalpolizei Mayen fragt nun: Wem sind im Tatzeitraum (ca. 03.00 - 06.00 Uhr) verdächtige Personen oder Fahr-zeuge aufgefallen? Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Kriminalinspektion Mayen, Tel.: 02651-8010

