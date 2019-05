POL-PDMY: Polizei Adenau hatte am vergangen Wochenende viel zu tun

Polizeidirektion Mayen

Verkehrsunfalllage: Neben mehreren Verkehrsunfällen mit Sachschäden und Verkehrsunfällen mit Wildtieren kam es am 18.05.2019, gegen 13.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Eine Motorradfahrerin befuhr die K 25 aus Sierscheid kommend in Fahrtrichtung Insul. Im Verlauf einer Linkskurve kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Die Verletzte wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Die K 25 musste für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden.

Verkehrskontrollen: Am vergangenen Samstag wurden mittels Radarmessfahrzeug Geschwindigkeitskontrollen innerorts und außerorts durchgeführt.

In der Zeit von 09:00 Uhr bis 11:30 Uhr wurde die Messung in Hohenleimbach in Fahrtrichtung Nürburg angesetzt. Hierbei wurden 51 Verkehrsteilnehmer gemessen. Hiervon waren 10 Messungen im Bereich der Ordnungswirdrigkeiten und einem Fahrverbot. Des Weiteren wurden 41 Verwarnungen festgestellt.

Weiterhin wurde in der Ortslage Ahrbrück in Fahrtrichtung Adenau im Zeitraum von 11.30 Uhr-14.00 Uhr gemessen. Hierbei befanden sich 39 Verkehrsteilnehmer im Verwarnungsbereich.

Bei allgemeinen Verkehrskontrollen am Sonntagnachmittag im Bereich der L 92 Herschbroich und am Nürburgring wurden mehrere Verwarnungen, insbesondere wegen Verstoß gegen die Gurtpflicht ausgesprochen und Verstöße nach dem Betriebserlaubnisrecht geahndet.

Raser im Stadtgebiet Adenau gestoppt. Am 19.05.2019, gegen 23:30 Uhr, erhielt die Polizei Adenau die Meldung über zwei Raser "Am Alten Wehr" in Adenau Hier kam es zu Beschleunigungsrennen. Die beiden Fahrer aus der Verbandsgemeinde Adenau konnten ermittelt werden. Gegen beide wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen zu diesem Sachverhalt werden gebeten sich bei der Polizei Adenau unter der Telefonnummer 02691/925-0 zu melden. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

