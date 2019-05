Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: PKW mutwillig beschädigt

Polch Ortsteil Ruitsch (ots)

Am 19.05.2019 wurde in der Zeit von 01:15 Uhr bis 09:00 Uhr in Polch Ortsteil Ruitsch in der Straße Am Hügel der PKW einer 30jährigen Anwohnerin beschädigt. Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen zur Tatzeit werden an die Polizei in Mayen erbeten.

