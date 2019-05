Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Pressemeldung der Polizeiinspektion Mayen für das Wochenende 17.05.2019 - 19.05.2019

Mayen (ots)

Fahren unter Drogeneinfluss - Pkw sichergestellt 56736 Kottenheim, Gewerbegebiet Freitag, 17.05.2019, 15.55 h. Ein bereits der Polizei bekannter 22-Jähriger fuhr mal wieder unter Drogeneinfluss. Zur Verhinderung weiterer Fahrten wurde sein Pkw sichergestellt. Er muss nun mit der Verwertung seines Fahrzeuges rechnen. Seinen Führerschein sieht er nun für längere Zeit nicht wieder. Die Fahrerlaubnis war ihm bereits auf der Verwaltungsweg entzogen worden.

Fahren ohne Fahrerlaubnis - 30-jährige Fahrerin stand unter Drogeneinfluss. Am Samstag, 18.05.2019, 15.40 h, wurde eine 30-jährige Pkw-Fahrerin einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei konnte sie keinen Führerschein vorzeigen. Sie gab weiterhin an, dass sie unter Drogeneinfluss steht. Zur Beweissicherung wurde eine Blutentnahme angeordnet. Weitere Fahrten wurde durch die Sicherstellung der Fahrzeugschlüssel unterbunden.

Einbruchsdiebstahl in Firmengebäude 56745 Bell, Hauptstraße In der Nacht zum Samstag, 18.05.2019, wurde durch bislang unbekannte Täter in ein Firmengebäude in 56745 Bell eingebrochen. Die Täter entwendeten hochwertiges Werkzeug, u.a. mehrere Bosch-Bohrhämmer sowie Akku-Schrauber. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Mayen unter 02651 - 8010.

Alkoholisierte Jugendliche/Heranwachende mit Waffe auf Diebestour 56727 Mayen, Stadtteil Mayen-Hausen, Samstag, 18.05.2019, gg. 22.50 h Drei Jugendliche/Heranwachsende konnten durch Kräfte der Polizei Mayen und der Autobahnpolizei Mendig im Stadtgebiet Mayen gefasst werden. Sie hatten sich erfolglos mit einem Vorschlaghammer als Automatenknacker versucht. Alle drei müssen mit empfindlichen Strafen rechnen, da sie neben einem Vorschlaghammer sogar noch eine Luftdruckwaffe mitführten.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell