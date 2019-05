Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: An Hauswand gefahren und abgehauen - Zeugenaufruf

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Neustadt-Diedesfeld - Bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr am 16.05.2019, zwischen 07.30 Uhr und 12.00 Uhr, die Kreuzstraße in NW-Diedesfeld und stieß vermutlich beim Wenden/Rangieren an die Hauswand des Anwesens mit der Hausnummer 40. Hierdurch wurde der neuwertige Sandsteinsockel der Fassade beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 EUR geschätzt. Da der größte Teil des herausgebrochenen Gesteins mitgenommen bzw. entsorgt wurde, muss davon ausgegangen werden, dass der Unfallverursacher den Zusammenstoß bemerkt hat. Wer sachdienliche Hinweise, insbesondere zum Unfallverursacher, geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neustadt/Wstr. in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße



Telefon: 06321-854-0

E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell