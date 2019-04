POL-PPWP: Teure Hof-Reinigung

Polizeipräsidium Westpfalz

Weil ihr das Angebot eines Dienstleisters dann doch zu teuer vorkam, hat eine Frau aus dem Landkreis am Wochenende die Polizei verständigt. Wie die 79-Jährige mitteilte, hatte sie eine Annonce einer Servicefirma entdeckt, die anbot, Innenhöfe und Hauszufahrten aus Stein zu reinigen. Die Seniorin vereinbarte zunächst einen kostenlosen Beratungstermin. Ein Mitarbeiter der Firma kam dann auch vorbei und schaute sich am Donnerstag die Fläche, die gereinigt werden sollte, an. Sein Angebot: Die Reinigung der rund 100 Quadratmeter großen Fläche für 1.000 Euro. Obwohl ihr der Preis sehr hoch erschien, willigte die 79-Jährige auf Drängen des Mitarbeiters schließlich ein und leistete eine Anzahlung. Die Ausführung der Arbeiten wurde für Montag zugesagt.

Übers Wochenende kamen der Seniorin dann allerdings Bedenken. Insbesondere der hohe Preis, in Verbindung mit der Forderung des Firmenmitarbeiters, dass die Rechnung in bar bezahlt werden müsse, ließen die Frau an der Seriosität des Angebots zweifeln. Sie schaltete deshalb die Kriminalpolizei ein und erhielt von den Kripo-Beamten die Empfehlung: Auftrag widerrufen und Anzahlung zurückfordern. Die weiteren Ermittlungen laufen. | cri

