POL-PPWP: Täterfestnahme nach Sachbeschädigung

Kaiserslautern (ots)

Am frühen Sonntagmorgen zog eine fünfköpfige Personengruppe im Alter von 16-20 Jahren durch die kaiserslautrer Innenstadt. An einer Apotheke schlug einer der Beteiligten die Schaufensterscheibe ein. Die Gruppe flüchtete zwar zunächst in Richtung Hauptbahnhof, konnte jedoch kurze Zeit später durch die Polizei gestellt und festgenommen werden. Auf den Täter kommt nun ein Strafverfahren zu.

