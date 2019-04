Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Illegales Autorennen

Kaiserslautern (ots)

Am späten Donnerstagabend wurde in Kaiserslautern, Ortsteil Einsiedlerhof, durch einen 21-Jährigen, einen 23-Jährigen und einen 26-Jährigen PKW-Fahrer ein illegales Straßenrennen veranstaltet. Bei Eintreffen der Polizei war das Rennen zwar bereits beendet, die Beteiligten konnten jedoch alle noch am Veranstaltungsort angetroffen werden. Auf die Rennfahrer kommt jetzt ein Strafverfahren zu.

