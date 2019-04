Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Die Polizei sucht Zeugen

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht vom Freitag auf Samstag wurden im Wohngebiet "Kotten" an insgesamt 14 PKW der Außenspiegel abgetreten, bzw. abgeschlagen. Der Sachschaden wurde durch die Polizei auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Tatverdächtig ist eine ca. 18-30 jährige, männliche Person, mit schwarzen Locken, bzw. "Afro-Haarschnitt" und bekleidet mit weißem T-Shirt. Zeugen die Hinweise zur Tat geben können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2, unter 0631-369 2250 oder per E-Mail unter pikaiserslautern2@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen.

