Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wenn Streitigkeiten eskalieren

Kaiserslautern (ots)

Am frühen Samstagmorgen eskalierten zunächst verbale Streitigkeiten zwischen zwei 18-24-jährigen Personengruppen. Auslöser hierfür war, dass eine Gruppe die zweite Gruppe um Zigaretten bat, was jedoch verweigert wurde. Die folgenden Streitigkeiten nahm die erste Gruppe zum Anlass auf die zweite Gruppe einzuschlagen. Darüber hinaus wurde noch auf einen am Boden liegenden Beteiligten eingetreten. Anschließend flüchteten die Täter zwar in Richtung Hauptbahnhof, konnten jedoch kurze Zeit später durch die Polizei gestellt werden. Ein Verletzter wurde zur Behandlung ins Westpfalzklinikum Kaiserslautern verbracht; die anderen Geschädigten erlitten lediglich leichte Verletzungen.

