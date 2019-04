Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizeigewahrsam - Platzverweis nicht befolgt

Otterbach (ots)

In der Nacht zum Freitag hat die Polizei einen 21-Jährigen in Gewahrsam genommen. Der Mann hatte zwischen 3 Uhr und 4 Uhr ununterbrochen gegen die Haustür eines für ihn fremden Wohnanwesens geschlagen.

Zweimal rückte die Polizei wegen des 21-Jährigen aus. Die Zusage, sich von einem Verwandten abholen zu lassen, und das Schlagen zu unterlassen, hielt der Mann nicht lange ein. Wenig später musste die Polizeistreife erneut in die Konrad-Adenauer-Straße ausrücken. Dem Platzverweis war der 21-Jährige nicht gefolgt. Anwohner meldeten, dass er wieder gegen die Tür schlage. Der alkoholisierte Mann wurde in Gewahrsam genommen. 1,38 Promille lautete das Ergebnis eines Atemalkoholtests. Seinen Rausch konnte der Mann in einer Polizeizelle ausschlafen. |erf

