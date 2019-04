Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Trunkenheitsfahrt verhindert

Trippstadt (Verbandsgemeinde Kaiserslautern-Süd) (ots)

Ein 31-Jähriger beabsichtigte am Donnerstagabend, sich mit einer Atemalkoholkonzentration von 1,51 Promille hinters Steuer seines Wagens zu setzen. Der Mann wollte nach Kaiserslautern fahren. Ein Zeuge informierte die Polizei. Die Funkstreife traf noch rechtzeitig in Trippstadt ein und verhinderte die Fahrt. Vorsorglich stellten die Beamten den Fahrzeugschlüssel sicher. Am Freitagmittag war der 31-Jährige wieder nüchtern und holte den Schlüssel bei der Polizei ab. |erf

