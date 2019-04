Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unter Drogen am Steuer - Führerschein weg

Kaiserslautern (ots)

Weil sie unter Drogeneinfluss am Steuer ihres Autos saßen, mussten zwei junge Männer am Donnerstagabend und in der Nacht zu Freitag ihren Führerschein abgeben. Beide fielen bei routinemäßigen Verkehrskontrollen auf.

Am frühen Donnerstagabend kontrollierte eine Streife in der Mennonitenstraße einen 23-jährigen Autofahrer und stellte bei ihm drogentypisches Verhalten fest. Ein Urintest bestätigte den Verdacht und reagierte positiv auf die Stoffgruppe THC. Der junge Mann musste daraufhin mit zur Dienststelle kommen, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt, das Auto und die Fahrzeugschlüssel an die Eltern übergeben.

In der Nacht zu Freitag erwischte es dann einen 27-jährigen Autofahrer aus dem Rhein-Pfalz-Kreis. Er wurde gegen 3.40 Uhr in der Barbarossastraße gestoppt und einer Kontrolle unterzogen. Dabei zeigte der Fahrer drogenspezifische Auffälligkeiten. Ein Urintest reagierte positiv auf Amphetamin. Auch der 27-Jährige musste zwecks Blutprobe mit zur Dienststelle kommen und seinen Führerschein abgeben. Die Schlüssel wurden vorläufig sichergestellt, um zu verhindern, dass sich der junge Mann doch noch ans Steuer seines Autos setzt. | cri

