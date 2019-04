Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schlägerei im Tanzlokal

Kaiserslautern (ots)

Am frühen Sonntagmorgen ereignete sich in einem Tanzlokal in der Innenstadt von Kaiserslautern eine größere Schlägerei zwischen dem Sicherheitspersonal des Lokals, bzw. angrenzender Lokalitäten und 3 Männern im Alter von 35-44 Jahren. Die 3 Männer konnten durch die zwischenzeitlich eingetroffene Polizei festgenommen werden. Nach Abschluss der Maßnahmen auf der Polizeidienststelle randalierten 2 der Männer im Warteraum und mussten zwangsweise der Dienststelle verwiesen werden.

