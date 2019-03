Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Betrunkener Jugendlicher flüchtet mit Fahrrad vor Polizei

Sausenheim (ots)

Am 02.03.2019 gegen 21:10 Uhr ging bei der Polizeiinspektion Grünstadt eine Mitteilung über einen augenscheinlich betrunkenen Radfahrer ein, welcher gerade die Landstraße von Grünstadt nach Sausenheim mitten auf der Fahrbahn in Schlangenlinien befahren würde. Die besagte Person, ein 15-jähriger Jugendlicher aus Neuleiningen, konnte schließlich durch eine Streife im Bereich der Bärenbrunnengasse/Raiffeisenstraße in Sausenheim festgestellt werden. Auf Ansprache flüchtete der 15-Jährige mit seinem Fahrrad in Schlangenlinien in einen angrenzenden Wingert. In dem Wingert musste die Verfolgung schließlich fußläufig fortgesetzt werden. Der Flüchtende konnte eingeholt und widerstandslos festgenommen werden. Da bei dem 15-Jährigen starker Atemalkoholgeruch festgestellt werden konnte, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,38 Promille, weswegen ihm im Anschluss auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen wurde. Die Eltern des Jugendlichen wurden über den Vorfall in Kenntnis gesetzt und holten ihren Sprößling ab.

*ag



