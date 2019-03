Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruchversuch in Wohnhaus

Grünstadt (ots)

Im Zeitraum vom 01.03.2019 23:00 Uhr bis 03.03.2019 11:30 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Fensters in ein Anwesen in der Siebenpfeifferstraße einzusteigen. An einem Fenster konnten mehrere Hebelspuren festgestellt werden. Den Tätern gelang es nicht in das Anwesen zu gelangen. Durch die Aufhebelversuche entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Grünstadt erbeten.

