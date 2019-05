Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Totalschaden nach Unfall unter Alkoholeinfluss, 16.05.2019

Hettenleidelheim/PI Grünstadt (ots)

Der 24-jährige Fahrer befuhr gegen 20:40 Uhr mit seinem Citroen C4 die L 453 aus Tiefenthal kommend in Richtung Hettenleidelheim. In einer Linkskurve kam er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Glücklicherweise kollidierte er dort nicht mit einem Baum und wurde nur leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Während der Unfallaufnahme konnte zudem Alkoholeinfluss beim Fahrer festgestellt werden, 1,42 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Grünstadt



Telefon: 06321-854-0

E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell