Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Brieftasche aus Wohnung gestohlen

Bad Dürkheim (ots)

Bisher unbekannte Täter hebelten am 15.05.19, zw. 14:45 - 15:45 Uhr an einen Anwesen in der Salinenstraße die Terrassentür auf und entwendeten eine Brieftasche mit Bargeld. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon 06322 963-0

Telefax 06322 963-120

pibadduerkheim.@polizei.rlp.de

SB: Peter Strube-Vogt, Leiter Kriminal- und Bezirksdienst



