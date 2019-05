Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ellerstadt - Einbruch in Lagerraum

Ellerstadt (ots)

Bisher unbekannte Täter brachen vermutlich in der Nacht zum 15.05.19 an dem Lagerraum des Tennisclubs in der Bruchstraße eine Seiteneingangstür auf und entwendeten aus dem Lagerraum eine unbekannte Menge an Getränken und einen Arbeitstisch. Die entstandene Schadenshöhe steht noch nicht fest. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

