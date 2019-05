Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Am PKW Reifen zerstochen und rundum mit Sprühfarbe beschmiert

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

In der Nacht vom 15. auf den 16.05. wurde in der Amalienstraße in Neustadt/ W. ein roter, geparkter PKW beschädigt. An dem Fahrzeug wurden alle vier Reifen platt gestochen, sowie der Fahrzeuglack und die Scheiben rundum mit Sprühfarbe beschmiert. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Tathergang gegeben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neustadt/Wstr., Tel. 06321/854-0 oder gerne auch per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße



Telefon: 06321-854-0

E-Mail: pineustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pi.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell