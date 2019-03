Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Nach Festnahme in Abschiebehaft

Mannheim (ots)

Bereits am Freitag wurden Beamte der Bundespolizei zu einer Regionalbahn im Mannheimer Hauptbahnhof gerufen. Grund hierfür war ein 35-jähriger Nigerianer, der sich ohne Fahrschein im Zug von Worms nach Mannheim befand. Da der Mann den Beamten keine Ausweispapiere vorlegen konnte, wurden auf der Dienststelle seine Fingerabdrücke überprüft.

Die Überprüfung ergab eine Ausschreibung durch die Ausländerbehörde des Rhein-Hunsrück-Kreis zur Festnahme. Der 35-Jährige war aufgrund einer Abschiebungsverfügung festzunehmen, welche durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ergangen war. Der Verfügung nach ist ein anderer EU-Staat für das Asylverfahren des 35-Jährigen zuständig und der in Deutschland gestellte Asylantrag somit unbegründet. Der Mann wurde noch am gleichen Tag einem Haftrichter vorgeführt, um ihm die Gelegenheit zu geben, sich zu seiner Situation zu äußern. Nach Bestätigung der Haftfähigkeit wurde er in die Abschiebehaftanstalt nach Ingelheim verbracht.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Daniela Barg

Telefon: 0721 12016 - 103

E-Mail: bpoli.karlsruhe.oea@polizei.bund.de

www.polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell