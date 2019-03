Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: (Ludwigshafen) Geldbeutel aus Einkaufstasche gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag, den 02.03.2019, war eine 76-jährige Frau in einem Discounter in der Industriestraße einkaufen. Während ihres Einkaufs hängte sie ihre Einkaufstasche an den Einkaufswagen. Einen Moment der Unachtsamkeit nutze unbekannter Täter und stahl aus der Tasche den Geldbeutel der 76-Jährigen. In diesem befanden sich diverse Karten und rund 250 Euro Bargeld. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise, telefonisch unter 0621 / 963- 2122 oder per Email piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

