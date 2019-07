Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Diebstahl am See

Papenburg (ots)

Gestern Nachmittag hat ein bislang unbekannter Täter am Bokeler See zwei Handys gestohlen. Während die Geschädigten im See badeten, wurde die Handys aus einem Rucksacks am Ufer des Sees entwendet. Hinweise nimmt die Polizei in Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell