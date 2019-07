Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfallflucht

Nordhorn (ots)

Am 27.07.2019 wurde in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 18:50 Uhr ein schwarzer BMW auf dem Parkplatz des SV Eintracht Nordhorn in der Heidestraße beschädigt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden. /eot

