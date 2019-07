Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Wohnungsbrand

Meppen (ots)

Am Samstagmorgen brannte in der Carl-Sonnenschein-Straße aus ungeklärter Ursache eine Küche in einer Wohnung komplett aus. Die freiwillige Feuerwehr aus Meppen konnte ein Übergreifen des Feuers auf weitere Wohnungen verhindern. Durch das Feuer wurde niemand verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. /eot

