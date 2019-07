Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Brand eines Stoppelfelds

Meppen (ots)

Am Samstag, gegen 14:40 Uhr, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand auf einem Stoppelfeld in der Nähe der Siedlung "Dürenkämpe". Durch den vorherrschenden Wind breiteten sich die Flammen schnell in Richtung mehrerer Wohnhäuser aus, welche auch evakuiert werden mussten. Nur durch das rasche Eingreifen der freiwilligen Feuerwehren Meppen, Osterbrock, Groß Hesepe und der Feuerwehr der Wehrtechnischen Dienststelle 91 konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Durch das Feuer wurde glücklicherweise niemand verletzt. Lediglich ein paar Hecken und ein Schuppen wurden beschädigt. /eot

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell