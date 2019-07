Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lähden - PKW überschlägt sich

Lähden (ots)

Am Samstagnachmittag gegen, 14:20 Uhr, befuhr ein 18-jähriger aus Lähden mit seinem PKW die Haselünner Straße in Richtung Lähden. In einer leichten Linkskurve kam dieser aus unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf einem Acker zum Stehen. Glücklicherweise wurde der 18-jährige durch den Unfall nur leicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 6000 Euro. /eot

