Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0484 --Mann durch Messerstiche verletzt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, Auf dem Rövekamp Zeit: 28.07.2019, 8.20 Uhr

Ein Unbekannter verletzte am Sonntagmorgen einen 35 Jahre alten Mann in der Bahnhofsvorstadt mit mehreren Messerstichen. Ein Bekannter brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Die Mitarbeiter dort alarmierten umgehend die Polizei.

Nach ersten Erkenntnissen trafen der 35-Jährige und der Tatverdächtige im Bereich der Einfahrt eines Parkhauses in der Straße "Auf dem Rövekamp" aufeinander. Aus bislang unbekannten Gründen verletzte der Angreifer den Bremer mehrmals mit einem Messer. Der Täter soll anschließend in unbekannte Richtung geflohen sein. Ein Bekannter des Verletzten, der sich in der Nähe aufhielt sah wie dieser zusammenbrach und brachte ihn anschließend schwerverletzt in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand nicht.

Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar. Es ist nicht auszuschließen, dass Täter und Opfer sich kennen. Die Polizei Bremen hat die Ermittlungen aufgenommen.

