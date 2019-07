Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Schwerer Unfall mit Motorradfahrer

Ludwigshafen (ots)

Heute Morgen, gegen 9 Uhr, ereignete sich auf der Breite Straße ein schwerer Verkehrsunfall mit einem Motorrad und einem Auto. Ein 67-Jähriger befuhr mit seinem Audi die Breite Straße in Richtung Speyerer Straße. An der Einmündung angekommen bog er in die Speyerer Straße nach links ab, ohne die Vorfahrt des auf der Speyerer Straße fahrenden Motorradfahrers zu beachten. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Audi und dem Motorrad. Der Motorradfahrer verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug, rutschte über die Gegenfahrbahn und prallte in die dortige Leitplanke. Der Motorradfahrer stürzte und verletzte sich schwer. Aufgrund seiner Verletzungen musste er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus zur stationären Behandlung verbracht werden.

Zur Unfallaufnahme musste die Speyerer Straße bis 12 Uhr vollständig gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Frankenthal wurde ein Sachverständiger mit der Begutachtung der Unfallstelle beauftragt. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt, der Gesamtschaden beträgt rund 10.000 EUR.

