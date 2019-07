Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zigarettenautomat aufgebrochen

Ludwigshafen (ots)

Am 17.07.2019, gegen 11:25 Uhr, teilte ein Zeuge der Polizei mit, dass auf dem Boden der Mittelpartstraße ein aufgebrochener Zigarettenautomat liegen würde. Die eintreffenden Polizeibeamten ermittelten, dass der Automat ursprünglich in der Kreuzstraße hing und dort von unbekannten Tätern von der Wand abmontiert worden war. Die Höhe des Schadens ist derzeit noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de.

