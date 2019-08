Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Fahrlach: Unbekannte brechen in Kiosk im Luisenpark ein - Polizei sucht Zeugen!

Mannheim (ots)

In den Kiosk "Gartenschach" in der Theodor-Heuss-Anlage brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter im Zeitraum von Mittwoch, 20 Uhr bis Donnerstag, 9:30 Uhr, ein. Wie die Unbekannten in den Kiosk gelangten ist bislang unklar. Nach derzeitigem Ermittlungsstand machten sie sich im Inneren gewaltsam an der Tür zum Lagerraum zu schaffen, welche sich allerdings nicht öffnen ließ. Aus dem Kiosk entwendeten sie insgesamt 20 Flaschen Bier, 5 Flaschen Wein, mehrere Biergläser, eine Kaffeekanne, die Kasse mit Bargeld und Münzrollen im Gesamtwert von über 2.000 Euro. Anschließend machten sie sich mit dem Diebesgut aus dem Staub. Die Höhe des Sachschadens steht derzeit noch nicht fest.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Tel.: 0621/174-3310 in Verbindung zu setzen.

